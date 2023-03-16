Erzurum Devleti Tiyatrosu sanatçıları depremzede çocuklarla kukla atölyesinde buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan çocuklarla kukla yapım atölyesinde bir araya geldi.

Depremlerin ardından harekete geçen tiyatrocular, afetten etkilenen çocuklarla yardım bölgelerinde buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tiyatrocular, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin de katılımıyla Ankara'da kukla yapım atölye çalışmalarına katılarak eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından deprem bölgesine giden tiyatrocular, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çadır kentinde kalan çocuklara moral ve motivasyon vermek için aktif rol alıyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sezai Yılmaz, AA muhabirine, tiyatrocular olarak depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Tiyatrocuların çocuklara moral verdiğini dile getiren Yılmaz, "Tiyatro ekibi olarak sanatçılarımızdan Yavuz Topcuoğlu, Feride Ceyda Elkaya, teknik personel Halit Eyyüpoğlu ve memurlarımızdan Cengiz Özdemir'in katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çadır kentinde çocuklarımızla kukla yapım atölyesinde buluştu. Atölye çalışmalarımız diğer çadır kentlerde de devam edecek." diye konuştu.

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