Gürcistanlı doktor ve turizmciler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini ziyaret etti

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ERZURUM (AA) - Gürcistanlı doktor ve turizmcilerden oluşan heyet, Erzurum'da 1500 yatak kapasiteli Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürcistan ile yapılan protokol çerçevesinde, Gürcistan Ahıska bölgesinden gelen ekip, Başhekimlik Toplantı Salonu'nda hastane yönetimince ağırlandı.

Hastanenin genel tanıtımının yapıldığı toplantıda, teknolojik donanım ve imkanlar ile eğitim ve uygulama alanları hakkında bilgilendirme yapılarak heyetin soruları cevaplandırıldı.

Ardından hastane ekibi, heyete hastaneyi gezdirip saha bilgilendirmesi yaptı.

Tam donanımlı acil kompleksi, tüp bebek, nükleer tıp ve organ nakli merkezi gibi birçok birimi bünyesinde barındıran 1500 yatak kapasiteli Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, yurt içi ve dışından hastalara hizmet veriyor.

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