Erzurum Şehir Hastanesi yurt içi ve dışından 5 milyon hastaya hizmet verdi

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 3 yıl önce açılan ve Kovid-19 salgınında önemli görev üstlenen şehir hastanesi, açıldığı günden bugüne 5 milyon hastaya hizmet verdi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, salgın döneminde hizmete açılan hastanenin teknolojik donanımının yanı sıra özellikli birimleriyle de öne çıktığını söyledi.

Erzurum ve çevre illerin yanı sıra Gürcistan, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden de hasta kabulü olduğunu vurgulayan Tör, şunları belirttti:



"Prostat hastalıkları için robotik cerrahi, kardiyoloji anjiyo ünitemizde kalp pili uygulamaları, aritmi tedavileri ve çok tecrübeli ekipten oluşan gastroenteroloji ve onkoloji bölümlerimizle, 35 ameliyathane, 222 yoğun bakımla Erzurum ve çevre illere hizmet veriyoruz. Yurt dışından yoğunlukla gelen hastalar özellikle kardiyovasküler, onkoloji ve prostat cerrahileri ile rutin poliklinik muayeneleri için hastaneyi tercih ediyor."

Poliklinikler gibi bütün alanların, hasta ve yakınlarının rahatlığı düşünülerek inşa edildiğini aktaran Tör, "Hastanemizde konsept olarak hastalara tek oda yaklaşımıyla hizmet verilmekte ve odalarda hastaların tüm ihtiyaçları karışlanabilmekte. Hasta memnuniyetimiz anketlerde yüzde 95'lerde. Hastanede geniş koridor ve alanlarla yoğun kalabalığı hissetmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Tör, 222'si yoğun bakım olmak üzere 1574 yatak kapasiteli hastanenin birinci etap denilen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini şehir hastanesine entegre ederek poliklinik sayısının 400'e yakın olacağını sözlerine ekledi.

Hastanede tedavi görenlerden Ali Muhittin Alanka da "Eskiden SSK kuyruklarında beklerdik, ilaç bulamazdık. Şimdi istediğin yerde muayene ol ilacını al, böyle devlet bulunmaz." diye konuştu.

Nahçıvanlı Zakir Mehdiyev ise hastane hizmetlerinden memnun kaldığını belirterek, "Burada her şey çok güzel, kontrol için geldim. Doktor ve personeller bize çok yardımcı oluyor." dedi.

Kars'tan Erzurum'a gelen Berivan İlkan da hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını, doktor ve personelin hastalarla yakından ilgilendiğini ifade etti.

- "5 yıldızlı otel gibi hizmet alıyoruz"

Babası hastanede yatarak tedavi gören Sedat Alpkılıç ise "Yemeğimiz, yatağımız her şeyiyle çok iyi, 5 yıldızlı otel gibi hizmet alıyoruz. Eskiden 6-7 kişi aynı odada kalıyordu, hastanın yanına girip çıkamazdık, şimdi tek kişilik odalar var, televizyon var."diye konuştu.

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