Erzurum'dan deprem bölgesine psikososyal destek ekibi gönderilmeye devam ediliyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a 8'inci psikososyal destek ekibini gönderdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, deprem bölgesindekiler ile kentte konaklayan depremzedelere yönelik yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş koordinesinde 12 kişiden oluşan 8'inci psikososyal destek ekibi, sabah saatlerinde araçla Adıyaman'a uğurlandı.

İlbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu günden itibaren yardım için sahada olduklarını söyledi.

Şimdiye kadar 117 personellerinin bölgede görev yaptığını ifade eden İlbaş, "Bu hafta sonu ikinci çağ kebabı ikramımız olacak. Amacımız yaraları sarmak, duygudaş olmak. Depremden etkilenen çocuklarımız için etkinlikler düzenliyor, oyuncak temin ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede, biz de paydaşlarımızla çalışıyoruz." dedi.

İlbaş, kente gelen depremzedelere de psikososyal desteğin sağlandığını aktardı.

Deprem bölgesinden 164 engelli vatandaşın kente nakledilip ilgili kuruluşlara yerleştirildiğini anlatan İlbaş, "Erzurum’a yaklaşık 7 bin depremzede gelmiştir. Görüşülen kişi sayısı 4 bin 497, piskososyal destek alan kişi sayısı ise 3 bin 258." diye konuştu.

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