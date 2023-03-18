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Ömrünü dağlara adayan dağcı Mustafa Tekin son nefesini de dağda verdi

AA

Ömrünü dağlara adayan dağcı Mustafa Tekin son nefesini de dağda verdi

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Artvin'de çığ düşmesi sonucu vefat eden ve 180 kez Ağrı Dağı'na, Alpler ile yurt dışındaki birçok zirveye tırmanan dağcı Mustafa Tekin, son nefesini de çocukluğundan beri sevdalısı olduğu dağlarda verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü, Dağ Kayağı Teknik Kurul Üyesi ve dağ rehberi de olan ve hayatının çoğunu dağlarda geçiren 44 yaşındaki Tekin, 4 Mart'ta dağlık alandaki Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra dağcılarla Malatya'daki arama kurtarma çalışmasında 19 kişiyi enkazdan kurtaran Tekin, Erzurum'da ise depremzedeler için gönüllü yardım faaliyetinde bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği yapan ve çocukluğundan beri dağlara tutkusuyla bilinen Tekin, çok sayıda sporcu yetiştirip çığ eğitimi verdi ve dağlarda rehberlik yaptı.

Yaz, kış dönemlerinde toplamda 180 kez Ağrı Dağı'na çıkan Tekin, Alpler'de ve İran, Gürcistan ile Rusya gibi birçok ülkede zirve tırmanışları yaptı. Ömrünün geçtiği dağlarda son nefesini veren Tekin'in doğa tutkusunu, akrabaları ile yakın arkadaşları anlattı.

- "Yardım ettiği depremzedeler arayıp başsağlığı diledi"

Tekin'in kardeşi Melikşah Tekin, AA muhabirine, dağlara, doğaya, insanlara sevgisi ve yardımseverliğiyle öne çıkan ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Ağabeyinin çocukluğundan beri dağları sevdiğini ifade eden Tekin, "Ağabeyim 30 yıldır dağlardaydı ve her türlü kampa giderdi. Beni de dağlara alıştırdı, ömrü dağlarda geçti, profesyonel dağcıydı. Yoğurt mayası gibiydi, insanları birleştirip aramızdan ayrıldı. Her türlü ortamda liderlik vasfına sahipti." dedi.

Malatya'da ağabeyinin yardım ettiği depremzedelerin de kendisini arayarak baş sağlığı dilediğini anlatan Tekin, "Ağabeyimin bıraktığı emanete daha iyi sahip çıkacağım. Dün gece ağabeyim rüyama geldi, alnımdan öptü, 'merak etme her işi başaracaksın' dedi ve gitti. Ömür boyu onun emanetini yaşatacağız." diye konuştu.

Dağcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk de çocukluk arkadaşı Tekin ile aynı mahallede büyüdüğünü, 35 yıllık arkadaşının Türkiye’de sadece Erzurum’da bulunan yapay buz duvarının fikir babası olduğunu belirtti.

- "İki defa çığdan sağ çıkmıştı, tanıdığım en iyi çığ uzmanıydı"

Sakarya, Bolu, Elazığ'ın yanı sıra 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Tekin ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarına işaret eden Öztürk, "Mustafa, Türkiye’de tanıdığım en iyi çığ uzmanıydı çünkü 2 defa çığdan sağ çıkmıştı. Türkiye'deki bütün dağlara beraber gittik, rehberlik yaptık. Arkasından güzel anılar ve arkadaşlıklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Yeri doldurulmayacak arkadaş ve bir dostu kaybettik." diye konuştu.

Öztürk, çığ faciasının yaşandığı gün Tekin ile olduklarını ve çığ altından en çok sevdiği arkadaşının cansız bedenini çıkarmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Çığdaki anları anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Aramızda 200 metre mesafe vardı, biz önden gidiyorduk, o anda ses hissettim arkamdaki dağ aşağıya düşmüştü. Oraya hızlıca ulaştım, yaşam cihazlarıyla çığın altında kalanların yerlerini tespit ettik ve ekip olarak gruplara ayrılıp hemen kazmaya, çığın altındakileri kurtarmaya başladık. 4 arkadaşı kurtardık ama Mustafa ve diğer arkadaşın yerlerini tespit ettiğimizde Mustafa 5.7 metre, Necmi Can ise 6.2 metre derinliğindeydi. Mustafa'yı karların altından 30 dakikada çıkardık. Çıkardığımızda kalp masajı ve suni teneffüs yaptık ama vefat etmişlerdi. Çığ altında kalan birisi en fazla 15 dakika yaşayabilir, ondan sonra nefessiz kaldığı için ölümler başlar."

- "Ona şehirde ölmek yakışmazdı"

Tekin'in 2007 yılında Süphan Dağı'nda, 2009'da ise Palandöken'de çığ altında kaldığını ancak buralardan kurtulduğunu söyleyen Öztürk, "Mustafa çığ anlamında Türkiye'deki en deneyimli adamdı. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinin dağına tırmandık. İyi ve deneyimli dağ rehberi Mustafa, yaz ve kış Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na 180 kez tırmanmış, hayatını bu işe adamıştı. En çok Asya'daki Himalaya Dağları'na gitmek istiyordu. Mustafa çok sevdiği dağlarda rahmetli oldu, ona da şehirde ölmek yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

Belgesel yapımcısı ve sunucusu Serdar Kılıç ise dağlarda tanıştığı Tekin ile çığ kazasında birlikte olduğunu belirtti.

Tekin'in enerji dolu, çevresine, doğaya ve insanlığa faydalı olduğunu anlatan Kılıç, "Çığın geldiği ana kadar yaşadığımız şeyler muhteşemdi. Olayda 2 metre kadar arkamdaydı, çığın geldiği an son kelimeleri 'kaç abi' oldu. O halinde bile yardım eden ve yardıma koşan birisiydi. Çığ altından çıkarak hayatta kaldım ama Mustafa çıkamadı. Allah ailesine, sevenlerine sabır versin. Mustafa'yı hiç unutmayacağız." dedi.


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