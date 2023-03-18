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PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı

AA

PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya ve Hatay'da görev yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerinden oluşan Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, 15 kişiyi enkaz altından kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir süre önce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan ve gönüllü arama kurtarma eğitimi alan 20 personelden PAK timi oluşturuldu.

PAK timi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin ardından AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışması yapmak üzere afetten etkilenen Malatya ve Hatay'a gitti.

İlk deprem görevlerinde Malatya ve Hatay'daki enkazların altından 15 kişinin canlı çıkarılmasını sağlayan tim, bölgedeki görevlerini tamamladıktan sonra Erzurum'a döndü.

Erzurum'da asli görevlerinin başına geçen PAK timinin amiri komiser Abdulkadir Çınar, AA muhabirine, deprem sabahı saat 7.30'da hazırlıkları tamamlayarak yola çıktıklarını ancak kar ve tipi nedeniyle zor şartlarda yol aldıklarını anlattı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen deprem bölgesine ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Çınar, "Biz o bölgeye ulaşmak için olumsuz hava koşullarına rağmen gittik ve aynı gün akşam 16.30'da enkaz üstünde arama yapmaya başladık." dedi.

Çınar, ekipte yer alan 20 çevik kuvvet polisinin daha önce deprem tecrübesi olmadığına işaret ederek, buna rağmen aldıkları eğitimleri uygulayan timin ilk iki gün 13 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladığını dile getirdi.

Sonraki günlerde de 2 kişiyi enkazdan çıkardıklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Depremin ikinci günü farklı enkaza yönlendirilirdik, daha önce burada arama çalışmaları yapılmış ve canlı emaresine rastlanmamış. Biz umutlarımızı kaybetmeden çalışmaya devam ettik. Bir de depremde sürekli çalışınca kulaklarınızda aynı sesleri duymaya başlıyorsunuz. Yanılmıyorsam depremin 45'inci saatiydi. Bir kardeşimizin sesi alındı. Acaba canlı var mı demeye başladık. Tabii zamana karşı bir yarış da vardı. İlk dört katını çıkardık, arkadaşlarımız 'Sesimi duyan var mı?' diye seslenince, 'Buradayım.' diye karşılık verildi. İlk başta inanamadık 'Acaba sesi gerçekten mi duyduk, yoksa kulaklarımız mı bizi yanıltıyor?' diye şaşırdık. Sonra etraftaki diğer arama kurtarma ekiplerini ve vatandaşları çağırdık, 'Biz bir ses duyduk ama hayal mi gerçek mi inanamadık.' dedik. Onların da dinlemesini istedik. Tekrar kimse var mı, ismini söyle dedim. Aynı noktadan 'Ben Anıl.' diye cevap gelince oradaki sevincimizi anlatamam."

- "Kader böyle bir şey, ikimizi enkazın altında buluşturdu"

Çınar, timin 4,5 saat süren çalışmanın ardından Anıl'a ulaştığına işaret ederek, "Günlerce aç, susuz ve uykusuz görev yaptık. Anıl'a ulaştıktan sonra tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Anıl'a 'Kardeşim kaçıncı kattasın.' diye sorunca 'Bodrum kattayım.' dedi. Binanın 7. katından canlı çıkmazken, bodrum katından çıkması bir mucizeydi. Enkaz altındaki Anıl'ı ayık tutmak için konuşuyoruz, bize 'Ağabeyi hayatımı kurtarıyorsunuz. Birimiz Türkiye'nin bir ucundan diğerimiz bir ucundan geliyoruz. Ben Tekirdağ'dan siz Erzurum'dan geldiniz ve Malatya'da buluştuk.' dedi. Kader böyle bir şey... İkimizi enkazın altında buluşturdu." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde günlerce süren çalışmalarını tamamladıktan sonra yeniden görev bölgelerine döndüklerini ve halkın huzuru için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çınar, "Vatandaşlarımızın huzuru ve can güvenliği için ekip arkadaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz. Asayiş çalışmalarını sürdürüyoruz. Hayat devam ediyor ve vatandaşlarımız için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

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