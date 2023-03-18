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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenlendi.

Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ndeki törende, Vali Vekili ve Yakutiye Kaymakamı Murat Özktürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Askerlerin saygı atışı yapması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehitliğe karanfil bırakılarak dua edildi.

- Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirilen törende Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Küçük anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Öner ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bıraktıktan sonra "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahallede yaptırılan Yanık Cami Anıtı ziyaret ederek şehitler için dualar okudu.

Vali Öner, daha sonra beraberindekilerle Kongre Caddesi'ndeki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Öner, gazilerin her zaman yayında olduklarını ifade etti.

- Tunceli

Tunceli’de de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.

Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törende Sarıkamış Şehitleri anıtına çelenk sunumu yapıldı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için duaların edildiği tören daha sonra Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda öğrencilerin hazırladığı "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo, sergilendi ağıtlar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, 9.Komando Tugay Komutan Vekili Tankçı Albay Sadettin Serez, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Zülküf Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Irak ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da düzenlenen programda, Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Şiirlerin okunduğunu çelenk programının ardından Atatürk caddesinden Şehitler caddesine Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Yoğun kalabalığın katıldığı yürüyüş sonunda, Şehitler caddesindeki Mehmet Çavuş Anıtı'na karanfil sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, Asri Mezarlıktaki şehit kabirlerinin de ziyaret edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti.

Burada Çanakkale Destanı adlı video ve oratoryo gösterisi yapıldı.

Tören sonunda Iğdırlı şehit Fatih Kara'nın babası Asker Kara'ya Devlet Övünç Madalyası verildi.

- Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkan Vekili Erkan Polat, Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Vekili Arabacı, törendeki konuşmasında tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü, vesileyle, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Müftülük Konferans Salonu'nda hazırladığı programda ise "Çanakkale Kahramanları" isimli piyes yapıldı.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Çanakkale Geçilmez" adlı gösterilerini sundu.

Eleşkirt İbrahim Halil Kaya Cami de şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

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