"Palandöken Kadın Doğum Kongresi" devam ediyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" yarın sona erecek.



Türkiye'nin çeşitli illerinden doktor ve akademisyenlerin katılımıyla dün başlayan kongrenin ikinci gününde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kongrede hekimler, kadın hastalıkları, kadın kanserleri, kısırlık, tüp bebek ve genital estetik konularında sunum yapıyor.



Dernek Başkanı da olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin, Doğu Anadolu'daki üniversiteler tarafından kurulduğunu söyledi.

Derneğin Doğu Anadolu'da çalışan kadın doğum hekimlerini bilimsel olarak birbirine yaklaştırmayı amaçladığını belirten Kumtepe, "Amacımız hekimler arasında bilgi alışverişinde bulunmak, hastalarla ilgili problem olduğunda çok kısa sürede bir komünikasyon kurmak ve güncel tıbbi bilgileri paylaşmak." diye konuştu.



Kumtepe, yaklaşık 35 konuşmacı ve 20 sözel bildiriyle açılışı yapılan kongrenin, yarın akşam sona ereceğini dile getirdi.

Kongreden çıkan sonuçların paylaşılacağını ifade eden Kumtepe, şunları anlattı:



"Kongrenin teması kadın kanserleri, kısırlık ve tüp bebek ile düzensiz ortaya çıkan kanamalar. Kadın hastalıkları doğum açısından bakıldığında patolog, ürolog ve genel cerrahlar da bu işin tamamen içinde. Komple bir şey sunabilmek ve bir ürün ortaya çıkarabilmek için multidisipliner yaklaşmak lazım. Dolayısıyla genel cerrah, patolog ve ürolog arkadaşlarımızdan yardım istedik, kongremize destek verdiler."



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