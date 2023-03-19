Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Erzurum'da 3, Erzincan'da 5, Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 11, Erzincan ve Ardahan'da 12, Iğdır'da 18 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 104, Ergan'da 48, Konaklı'da 32 santimetre olarak ölçüldü.









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