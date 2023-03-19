Palandöken Kayak Merkezi, suni karlama sayesinde martta da kayak imkanı sunuyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, suni karlama sistemi ve yüksek rakımı sayesinde mart ayında da konuklarına kayak imkanı sunuyor.

Yağış azlığı nedeniyle suni karlama ve önceki dönem depolanan karla sezona 12 Aralık'ta başlayan kayak merkezi, ocak ayının sonuna kadar sezonu tam dolulukla geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından rezervasyon iptallerinin olduğu merkez, şu sıralar en sakin günlerini yaşıyor.

Genellikle her yıl kayak sezonunu en erken açan ve en geç kapatan merkez olan Palandöken, yurt genelindeki kuraklık nedeniyle birçok merkezin sezonu açamadığı dönemde, karla kaplı pistlerinde ilkbahar mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

- "Şu an yumuşak da olsa 80-90 santimetre kar var"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle bu sene sezonu geç açtıklarını söyledi. Akça, şunları kaydetti:

"Maalesef bu yağışsızlık Türkiye'deki bütün kayak merkezlerinde sıkıntıya yol açtı ama Palandöken geçmişte yapılan suni karlama ve teknik altyapısı ile bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkardı. Özellikle mart ayında havaların ısınmasıyla kayak merkezlerinde esen rüzgarla pistlerimizdeki kar azaldı. Palandöken olarak bu noktada yine şanslıyız çünkü şu anda yumuşak da olsa 80-90 santimetre kar var. Kayak sezonunun uzama ihtimali yüksek, gelecek birkaç gün içinde havaların soğuması ve karın yağması bekleniyor. İnşallah bunlarla birlikte biz kayağı 10 Nisan'a kadar devam ettireceğiz."

Akça, daha önce dönemsel yağış azlıkları yaşadıklarını ancak bu sene kuraklığı daha çok hissettiklerini belirterek, bu durumun altyapısı zayıf kayak merkezlerini etkilediğini dile getirdi.

- "En erken açan, en son kapatan biz olacağız"

Palandöken'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği döneme kadar doluluk yaşadıklarını anlatan Akça, "Depremzedelerin acısı bizim acımız. Devletimiz en iyi şekilde bu işi organize ediyor ve destek veriyor. Biz de işletmeciler olarak üzerimize düşeni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bir şekilde ticari olarak hayat devam ediyor ve Palandöken olarak mükemmel değil ama güzel bir sezon geçirdik. Yaşanan kuraklığa rağmen Türkiye'de her yıl sezonu en erken açan, en son kapatan merkez biz olacağız." diye konuştu.

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de karı aralık ayında beklediklerini ancak ocak ayının sonlarına doğru bu yağışın gerçekleştiğini ifade etti.

Suni karlamayla kayakseverleri merkeze çekmeyi başardıklarını belirten Güney, "25 yıldır Palandöken'de turizm işi ile uğraşıyorum. İlk kez bu kış kar yağışının az olduğunu gördüm ama buna rağmen suni karlama olduğu için bir problem yaşamadık. Normalde kasım ayının sonunda kar yağışı başlar nisan başlarına kadar sezon devam ederdi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.