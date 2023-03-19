Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 101, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 82, Davraz'da 68, Hakkari'de 56, Ergan'da 51, Erciyes'te 37, Ilgaz'da 36, Palandöken 2'de 34, Yıldızdağı'nda 30, Sarıkamış'ta 27, Murat Dağı'nda 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 22, Ovacık'da 20 ve Denizli'de 14 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-3
|4
|Kartalkaya
|KY
|-2
|0
|Uludağ
|KY
|-1
|0
|Davraz
|Y
|-3
|4
|Hakkari
|KY
|-5
|3
|Ergan
|KY
|0
|3
|Ilgaz
|KY
|-1
|1
|Erciyes
|KY
|-2
|2
|Palandöken 2
|KY
|-3
|4
|Sarıkamış
|Y
|-2
|6
|Murat Dağı
|HKY
|-2
|1
(Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafi kar yağışlı)