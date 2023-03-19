Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 101, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 82, Davraz'da 68, Hakkari'de 56, Ergan'da 51, Erciyes'te 37, Ilgaz'da 36, Palandöken 2'de 34, Yıldızdağı'nda 30, Sarıkamış'ta 27, Murat Dağı'nda 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 22, Ovacık'da 20 ve Denizli'de 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 19.03.2023 En düşük En yüksek Palandöken

KY -3 4 Kartalkaya

KY -2 0 Uludağ

KY -1 0 Davraz

Y -3 4 Hakkari KY -5 3 Ergan

KY 0 3 Ilgaz

KY -1 1 Erciyes

KY -2 2 Palandöken 2 KY -3 4 Sarıkamış

Y -2 6 Murat Dağı HKY -2 1

(Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafi kar yağışlı)



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