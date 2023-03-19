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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geç evlilik yapan kadınlarda doğurganlık azalıyor

AA

Geç evlilik yapan kadınlarda doğurganlık azalıyor

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe, geç evlilik yapan kadınlarda doğurganlığın azaldığını belirterek, "Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak."

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Kumtepe, AA muhabirine, düzenledikleri "Palandöken Kadın Doğum Kongresi"nde, dünyada kadın kanserleri tedavisinde son güncel durumlar ile infertilite ve tüp bebek tedavi konularının görüşüldüğünü anlattı.

Dünyada rahim ağzı kanserine yılda yakalanan yaklaşık 600 bin kadından 300 bininin öldüğüne dikkati çeken Kumtepe, "Ülkemizde her yıl yaklaşık binin üzerinde kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Rahim ağzı kanserinden korunabilmek için aşı çok önemli, aşı ile bu kanserin tamamen kökü kurutulacak. Kongrede bu hastalığı önlemek, toplumdan uzaklaştırıp bulaşıcılığı azaltmak için aşının önemi vurgulandı." dedi.

Kumtepe, rahim ve yumurtalık kanserlerinden erken tanı ile erkenden tedavisinin önemine işaret ederek, kadınların uzun süre yaşaması için yıllık jinekolojik muayenelerinin önemli olduğunu vurguladı.

- "Tıp bize 35 yaşından sonra kadının doğurganlığın çok azaldığını söylüyor"

Kongrede öne çıkan başlıklardan birisinin de infertilite (çocuk sahibi olamama) olduğunu vurgulayan Kumtepe, şöyle devam etti:

"Artık kadınlarımız geç evlilik yaptığı için doğurganlıkları azalıyor. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde her iki kadından biri çocuk isteyecek ama çocuk sahibi olamayacak. Bunun sebebi, kadınlar geç evleniyor ve doğurganlıklarının çok uzun süre devam edeceğini düşünüyor ancak tıp bize 35 yaşından sonra kadının doğurganlığın çok azaldığını söylüyor."

Kumtepe, bu konuda kadınlar ve hekimler arasında bilgi eksikliğinin olduğuna dikkati çekerek, çocuk sayısının mutlaka 35 yaşından önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

İlk çocuğu doğuran kadınların ikinci çocuk için uzun yıllar ara vermesinin yanlış olduğunu anlatan Prof. Dr. Kumtepe, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızda 'ikinci çocuk için doğurganlığımı nasıl olsa ispatladım, istediğim anda doğururum' gibi yanlış düşünce ortaya çıkmış durumda. Doğum sayısı ile kanser arasında yakın ilişki var. Kesinlikle çok çocuk doğurmak özelikle yumurtalık ve rahim kanserlerinin önlenmesi için en önemli faktörden biri, yani 3-4 doğum yapan kadın 1-2 doğum yapan kadına göre hem daha az rahim kanserine hem de daha az yumurtalık kanserine yakalanıyor."

Kumtepe, tüp bebek konusunu doğurganlık ve kadın yaşıyla ele aldıklarını belirterek, "Tüp bebekte başarı oranımız yüzde 80'nin üzerinde ama kadınların kucağına çocuk alma ihtimali maalesef yüzde 30'unun altında. Bunun sebebi ise kesinlikle kadının yaşıyla alakalı, tüp bebek başarısızlığında ileri kadın yaşı tek değiştiremediğimiz faktör." diye konuştu.

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