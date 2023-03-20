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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu Tarık, dünya şampiyonasına madalya hedefiyle hazırlanıyor

AA

Down sendromlu Tarık, dünya şampiyonasına madalya hedefiyle hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ailesinin doğumdan sonra down sendromlu olduğunu öğrendiği 9 yaşındaki Tarık Karakurt, algısal gücü ve yeteneğiyle artistik cimnastik branşında dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kentte yaşayan 2 çocuk sahibi Fırat ve Nurgül Karakurt çiftinin ilk çocuğu Tarık, 9 yıl önce down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Gebelik sürecinde de belli olmayan bu durum karşısında çocuklarının down sendromlu doğumuyla şaşkınlık yaşayan aile, Tarık'ın hayata tutunması için yıllarca çaba gösterdi.

Fiziksel gelişimi için çocuklarını bir süre özel spor kulübüne götüren ve jimnastik branşında eğiten çift, daha sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular milli takım antrenörü İsmail Güler ile tanıştı.

Tarık'ın yeteneğini keşfeden Güler, 3 yıldır aralıksız eğittiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün lisanslı sporcunu, 2024'te Antalya düzenlenmesi planlanan Özel sporcular Trisome Games Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor.


- "Özel çocuklar, bilmediğimiz hayat ve dünya"

Anne Nurgül Karakurt, AA muhabirine, gebelik sürecinde oğlunun bu durumunun belli olmadığını belirterek, "Tarık doğduğunda down sendromlu olduğunu öğrendik, sürpriz olarak karşımıza çıktı şok olduk." dedi.

Bu durumdan ailece çok etkilendiklerini anlatan Karakurt, şöyle devam etti:

"Doğumuyla hayatım alt üst oldu sanmıştım sonra baktım ki hayatımın altı üstünden daha farklı. O bize hayatı farklı yönleriyle öğretip gösterdi. Özel çocuklar, bilmediğimiz hayat ve dünya. O dünya kötü ya da çirkin değil sadece bilmiyoruz. Bilmediklerimiz eşliğinde şoka uğruyoruz. Şimdi yaşadığım şoka üzülüyorum çünkü Tarık ile o kadar güzel şeyler yaşadık ki bize hayatın çok renkli ve farklı yönlerini, sabretmeyi ve güçlü durmayı öğretti."

Oğlunun çok iyi antrenörlerle karşılaştığı için şanslı olduğunu belirten Karakurt, çocuğunun dünya şampiyonasına hazırlanmasına mutlu olduğunu aktardı.

Antrenör Güler'in hem kendilerine hem de çocuklarına moral ve motivasyon kaynağı olduğunu işaret eden Karakurt, "Yürür mü yürüyemez mi dediğimiz çocuğumuz şimdi halkada mum duruşu yapıyor, bu inanılmaz bir şey. Dünya şampiyonu olmasını, özel çocuklar ve ailelerin umut olması için istiyorum." diye konuştu.

Antrenör İsmail Güler de öğrenci velisi aracılığıyla tanıştığı Tarık ile kas yapıları hassas olduğundan uzun süre kuvvet çalışmasına ağırlık verdiklerini belirtti.


- "Algısal gücü ve yeteneği çok iyi, bu sporu seviyor"

Yetenekli sporcusu ile 6 aydır jimnastik ve akrobasi hareketlerine başladıklarını, haftanın 6 günü yoğun çalıştıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Tarık, özel salonlarda kondisyon ve gruplarla antrenman yapıyor. Onu 2024'te düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Tarık'ta çok farklı yetenek var, şampiyonadan çok umutluyum. 9 yaşında olmasına rağmen Tarık, yıldızlar dediğimiz büyükler yarışma serisindeki sporcuların hareketlerini yapıyor, onlarla aynı seviyede. Serbest seri başlığı altında dünya şampiyonası için hazırlıyoruz. Hedefimiz şampiyon yapmak. Algısal gücü ve yeteneği çok iyi, bu sporu seviyor."

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