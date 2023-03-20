Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, hayvan satışı yüzünden husumetleri bulunun iki grup, Adnan Menderes Mahallesi Ağrı Caddesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi sopalarla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.