Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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ERZURUM (AA) - Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, 179 sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 faaliyet programı kapsamında büyükler ve 18 yaş altı kateorilerinde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yarışların ilk günü Konaklı Kayak Merkezi'nde, son günü ise hava şartları nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Müsabakada dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Tarkan Soyak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı, Alp Disiplini Koordinatörü Erkan Yeşilova ve diğer katılımcılar verdi.

Organizasyonda dereceye girenler sporcular şöyle:

- Büyük erkekler

1- Mahmut Kazanç, Yusuf Koç (140)

2- Demirkan Hasırcı, Muhammed Fuat Kazanç, Bünyamin Çelik (100)

3- Tuğrul Çemlek, Gürkan Kovar (77)





- Büyük kadınlar

1- Lal Öktem (180)

2- Zerda Tımarlı (120)

3- Sıla Kara (100)





- 18 yaş altı erkekler

1- Can Göydaş (200)

2- Alp Akat (112)

3- Samet Boydak (110)





- 18 yaş altı kadınlar

1- Serra Nur Kartal (180)

2- Dafne Yuvacan (140)

3- Defne Akgerman (100)





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