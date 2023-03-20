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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 153,93 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİ BİRİN EN AZFİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 135,00 175,00 153,93 HMS Kaşar peyniri Kg 50,00 80,00 61,62 HTSG Civil peynir Kg 50,00 50,01 50,00 HTSG

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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