Gürcistanlı doktorlar sağlık turizmi için Erzurum Şehir Hastanesini gezdi

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ERZURUM (AA) - Gürcistan'dan gelen doktorlar, sağlık turizmi alanında işbirliği yapmak üzere Erzurum Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Gürcistanlı genel cerrahi, kardiyoloji ve ortopedi hekimleri, sağlık turizmi kapsamında Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Heyete, hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör tarafından sunum yapıldı.

Doktorlar, daha sonra hasta odaları, ameliyathane, robotik cerrahi ünitesi, anjiyo ünitesi, poliklinik ve servisleri gezerek incelemede bulundu.

Heyetin incelemelerinin ardından Tör, şehir hastanesinin faaliyete başladığı günden beri birçok ülkeden gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunup sağlıklarına kavuşmuş şekilde ülkelerine dönmelerini için büyük çaba harcandığını söyledi.

Daha önce sağlık turizmi kapsamında İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Gürcistan'dan birçok hastanın geldiğini vurgulayan Tör, "Yurt dışından hastanemize tedavi olmak için gelen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Hastanemizde incelemelerde bulunan heyetle görüşmelerimizin olumlu ve başarılı olması, hem hastanemiz hem de ilimiz adına mutluluk verici." diye konuştu.

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