Litvanyalı genç yüzücüler, Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

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ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Litvanya Genç Milli Yüzme Takımı, mayısta düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kentteki olimpik havuz, 2017'den beri yerli yüzücülere ve yüzmeyi yeni öğrenen sporculara hizmet vermenin yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Yüksek irtifada güç depolamak isteyen Litvanya Genç Milli Yüzme Takımı da 7 yüzücüsüyle 2 bin rakımdaki havuzda ülkelerinde yapılacak yüzme şampiyonasına ve mayıs ayındaki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.





- Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettiler





Milli takım antrenörü Mintara Labanauskiene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ilk kez, sporculardan ise bir kısmının ikinci kez kente geldiğini söyledi.

Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettiklerini ifade eden Labanauskiene, şöyle konuştu:

"7 yüzücümüz var, haftada 10 antrenman yapıyoruz. Başantrenörümüz sayesinde sporcularımız iyi bir performans yakaladı. Litvanya'daki şampiyonaya hazırlanıyoruz. Mayıs ayında tekrar buraya geleceğiz. Sonrasında ise mayısta yapılacak Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacağız."

Milli sporcu 17 yaşındaki Kiril Stepanov da iki yıldır milli takımda olduğunu anlatarak, "Erzurum'a ikinci gelişim, yüksek rakımı ve kenti seviyorum. Geçen yıl Avrupa şampiyonasında takım arkadaşlarımla madalya kazandık, umarım bu sene de kazanırız." ifadelerini kullandı.

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