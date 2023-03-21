Erzurum'da taş ocağından malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum’da taş ocağından malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Aziziye İlçesi, Ağören Mahallesi'ndeki taş ocağından 250 bin lira değerinde malzeme çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve şüphelileri takibe alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla R.T, Y.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.