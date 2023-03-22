ERKON Başkanı Alatepe, Erzurum'da gazetecilerle buluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Başkanı Ali Murat Alatepe, Erzurum'daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Yakutiye ilçesindeki bir sosyal tesiste düzenlenen kahvaltı programında konuşan Alatepe, konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şehir dışında yaşayan Erzurumlular olarak kentte bulunan basın mensuplarının yaptıkları haberler sayesinde memleketlerinden haberdar olduklarını belirten Alatepe, şunları kaydetti:

"Ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Erzurumluluk ruhunu tam yaşamak anlamıyla ERKON bir aracıdır. ERKON bir tespihin telidir. Bölünerek birleşme olmaz görüşündeyim. Birleşerek büyüyebiliriz. Şu an 7 federasyonlu bir konfederasyonuz. 3-4 vakfımız direkt aktif olarak konfederayonumuzla birlikte hareket ediyor. Biz 10 federasyonla ERKON'un tam çatısını çatmış daha da içine kimseyi almayan güçlü bir yapıyla bu bölgelerde de şubeleri olan Erzurumluları tek çatı altında temsil edecek bir yapıda devam edeceğiz."

Alatepe, basın mensuplarıyla buluşmayı özellikle istediğini ve doğru bilginin çok önemli olduğunun belirterek, "Soru sorulmadıkça sorun oluşuyor. Bir şeyi sorun ki sorun haline gelmesin. Bugünde burada sorma makamında olan insanlarsınız. Siz basının savcılarısınız, hakimlerisiniz. Ne sormak istiyorsanız soru-cevap kısmında bununla ilgili cevaplarımızı verelim." dedi.

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