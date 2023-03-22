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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 155,55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Süzme bal Kg 100,00 100,00 100,00 HMS İnek sütü Kg 10,25 10,61 10,58 HMS Et büyükbaş Kg 128,87 160,00 155,55 HTS Et küçükbaş Kg 86,00 86,00 86,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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