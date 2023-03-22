Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan yeni stat açıklaması:

ERZURUM (AA) - Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadyumu'nun Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğünü, bu yüzden yeni bir stada ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ahmet Dal, kentteki bir otelde teknik direktör Hakan Kutlu ile beraber düzenlediği basın toplantısında, takımın daha iyi şartlarda yönetilmesi ve ekonomik sorunlardan kurtulması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Biz bu kulübün taraftarıyız. Yöneticisi ve başkanı olarak hiçbir zaman davranmadık. Ekonomisi müreffeh olduğunda ve transfer yasağı kaldırıldığında tekrar Süper Lig hedefi oluşacaktır." dedi.

Stat konusuna da değinen Dal, mevcut stadın bugüne kadar revize edilerek hizmet verdiğini hatırlatarak, "Stadımız ilk yapıldığı günden bu yana hep revizyon görmüş, yenilenmiş ama maalesef dışarıya verilen algı sanki yeniden yapılmış gibi. Daha önce yapılan çalışmalarda zaten sıkıntıların olduğunu biliyorduk ama 'maç oynanamaz' şeklinde bir sıkıntı yoktu. Depremden sonra da konuya hassas yaklaştık. Deprem gerçekten stadımızı etkiledi. Biz sağlam bir statta, kendi şehrimizde, seyircimiz önünde oynamak isteriz. Mevcut stadın fiziki koşullarının iyileştirilmesi bir yandan da farklı bir yerde stadın inşasına başlanmasını isterim çünkü 9 yıldır bu şehirdeyim ve geldim geleli stat meselesi var." diye konuştu.

Dal, Erzurum'un yeni bir stadı hak ettiğini öne sürerek, "Erzurumspor'a sempati duyan herkes bu stadı hak ediyor. Biz de görev sürecinde bunu takip edeceğiz ve inşallah Erzurum bu stada kavuşacak. Eğer stadımızda maçlarımızı oynayamayacaksak bu konuda federasyonumuzdan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





- Hakan Kutlu: "Bir an önce alt gruptan sıyrılmayı düşünüyoruz"

Teknik direktör Hakan Kutlu da takımın ligdeki durumuna işaret ederek, "Bu sıkıntılı ortamdan çıkmak istiyoruz. Sürecin de ne getireceğini bilemiyoruz ama öncelikli hedefimiz, bu sıkıntılı ortamdan kendimizi yukarıya atmaktır. Diğer takımlar ve bizim alacağımız sonuçlar farklı hedef doğurabilir ama biz bir an önce alt gruptan sıyrılmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi seyircileri önünde oynamak istediklerini anlatan Kutlu, "Buraya gelmeden önce stadın yeni inşa edilmiş olduğunu biliyordum ama tadilat geçirmiş bir statmış. Şu an burada oynama imkanımız herhalde görünmüyor. Kesinleşmiş bir karar yok ama biz hazırlıklarımızı sanki burada oynamayacakmış gibi yapıyoruz. Biz hedefe odaklandık. Nerede oynayacaksak oynayalım hedefe ulaşıp gelecek sene inşallah kendi taraftarımız önüne daha güçlü şekilde çıkmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

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