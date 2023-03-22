Teknoloji şirketine paydaş olan ETÜ, kampüse "uzay istasyonu" kurdu

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile PLAN-S Uydu ve Uzay Teknolojileri AŞ arasında üniversite-sanayi, eğitim ve araştırma-geliştirme alanında imzalanan protokol kapsamında, kampüse "uzay istasyonu" kuruldu.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal işbirliğine olanak sağlayan protokolle kurulan "PLAN-S Erzurum Yer İstasyonu" sayesinde üniversite, havacılık ve uzay mühendisliği konusunda önemli çalışmalara imza atacak.

Kampüste kurulan istasyon sayesinde, şirketin merkez ofisi olan Ankara'dan sonra ikinci uydu iletişim durağı Erzurum'da oluşturuldu. Söz konusu şirketle yapılan protokol kapsamında ilerleyen dönemde lisansüstü çalışmalar ve seminer gibi çeşitli akademik faaliyetler yürütülecek.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün bölgede teknik ve teknolojik araştırmaların öncüsü olma hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda kampüsümüzde kurulan istasyon son derece önemlidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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