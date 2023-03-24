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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 63 proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

AA

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 63 proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin danışmanlarıyla hazırladığı 63 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında programa yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin danışmanları ile birlikte hazırladığı 63 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Rektör Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin belirlediği hedefin Türk yükseköğretiminde ilk 5, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmek olduğu belirterek, üniversitenin bu anlamda ilk günden itibaren büyük ve cesur adımlar atarak politikalarını oluşturduğunu ve kararlılıkla uygulamaya başladığını kaydetti.

Öğrenci ve akademisyenlerin de bu politikalar doğrultusunda aynı hedefe doğru ilerlediğini aktaran Çomaklı, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

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