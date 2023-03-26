Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 119, Kartalkaya'da 100, Ergan'da 75, Nemrut'ta 66, Davraz'da 56, Uludağ'da 54, Erciyes'te 52, Hakkari'de 36, Palandöken 2'de 34, Kartepe'de 25, Ilgaz'da 20, Sarıkamış'ta 19, Yıldızdağı ve Ovacık'da 15 ve Hazarbaba'da 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|26.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-1
|5
|Kartalkaya
|KKY
|-1
|7
|Ergan
|KY
|-2
|1
|Nemrut
|KKY
|0
|3
|Davraz
|PB
|3
|10
|Uludağ
|HSY
|5
|8
|Erciyes
|ÇB
|-2
|7
|Palandöken 2
|KKY
|-1
|5
|Hakkari
|KY
|-3
|5
|Kartepe
|SY
|4
|9
|Ilgaz
|KY
|-1
|8
|Sarıkamış
|Y
|2
|8
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı, ÇB. Çok bulutlu, SY. Sağanak yağışlı)