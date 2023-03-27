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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

AA

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji bölge müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, havanın bulutlu geçmesi beklenen Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'de ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 2, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzincan'da 5, Tunceli ile Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Erzincan ile Ağrı'da 8 ve Ardahan'da 7 derece olacak.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 68, Palandöken 2'de 38 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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