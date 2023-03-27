Erzurum'da hafif ticari araç ile sağlık hizmetleri aracı çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafif ticari araç ile Evde Sağlık Hizmetleri aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde, Mikail K. idaresindeki 25 AE 940 plakalı Evde Sağlık Hizmetleri aracı ile Tolga A'nın kullandığı 25 NC 777 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç takla atıp refüje düştü. Kazada, sürücü Tolga A. ile aynı araçtaki Yasemin F, Emre Can A. ve aracın devrildiği esnada çarptığı yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur T. yaralandı.

Polislerin güvenlik önlemi aldığı kazada, takla atan araç düzeltilerek çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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