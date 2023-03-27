Erzurum'da, Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları'nın kortej yürüyüşü yapıldı

'İftara ne pişirsem' diyenler için çorba tarifleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları"nın kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanan sporcular, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ve depremde hayatını kaybeden bakanlık personellerinin isimlerinin yer aldığı dövizlerle Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, ANALİG'in gençlere yönelik 28 spor dalında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Binlerce sporcuya hizmet verdiklerini belirten Yıldız, "2013 yılında 10 spor dalı, 6 bin sporcu ile faaliyetlerimize başlamıştık. 2022 yılında 41 bin sporcu ile devam ediyoruz. 2023 yılında da inşallah bu sayı artarak devam edecek." dedi.

Yıldız, depremlerde mesai arkadaşlarını da kaybettiklerini ifade ederek, "Bunların içinde Anadolu Yıldızlar Ligi'nden sorumlu şube müdürümüz Osman Bayrakdar da vardı. Bu yüzden 2023 sezonunun adını Osman Bayrakdar koyarak depremde hayatını kaybedenler ve mesai arkadaşlarımızı unutmamak adına böyle bir uygulama yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Vekili Murat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.