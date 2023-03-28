Erzurum'da "Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları" tamamlandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları" sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 77 bakanlık personeli ile Antakya'da hayatını kaybeden Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ANALİG'den sorumlu şube müdürü Osman Bayrakdar adına düzenlendi.

İki gün süren yarışlarda, 26 ilden 14-16 yaş aralığında 220'nin üzerinde sporcu mücadele etti.

Organizasyonun ilk gününde dereceye girenler şöyle:

- 16 yaş altı kızlar

1- Ceylin Ürey

2- Nuriye Gürsel

3- Nil Akkarpat





- 16 yaş altı erkekler

1- Mustafa Emir Geveş

2- Yusuf Selam Aktaş

3- Ahmet Yusuf Aybas





- 14 yaş altı kızlar

1- Tuana Özmel

2- Elif Doğa Bektaş

3- Büşra Kılıçoğlu





- 14 yaş altı erkekler

1- Emir Başer

2- İbrahim Öner

3- Amhed Ali Durak





Yarışların ikinci gününde ise sonuçlar şöyle:

- 16 yaş altı kızlar

1- Nuriye Gürsel

2- Nisa Kacagözli

3- Fatma Apalı





- 16 yaş altı erkekler

1- Mustafa Emir Geveş

2- Yusuf Selam Aktaş

3- Veysel Keskin





- 14 yaş altı kızlar

1- Elif Doğa Bektaş

2- Duru Sucak

3- Tuana Özmel





- 14 yaş altı erkekler

1- Emirhan Okumuş

2- Muhammed Emin Topaloğlu

3- Ömer Gökpınar

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