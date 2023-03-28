"Erzurum Kitap Akademisi" okumayı alışkanlığa dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Erzurum Kitap Akademisi" okumayı alışkanlığa dönüştürüyor

AA

"Erzurum Kitap Akademisi" okumayı alışkanlığa dönüştürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce iki yıl önce ortaokul ve liselerde 10 bin öğrenciyle başlatılan "Erzurum Kitap Akademisi", okuma alışkanlığının yanı sıra kentteki akademik başarının artmasını sağlıyor.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda, "Erzurum Kitap Akademisi Öğrenci Paneli" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, panelde, kent genelinde kitap okumayı zorunluluk olmaktan çıkarıp yaşam tarzına dönüştürmeyi ve her türlü okuma faaliyetini daha bilinçli hale getirmeyi istediklerini söyledi.

Erzurum'un LGS ve YKS gibi sınavlarda akademik başarısını artırmayı amaçladıklarını aktaran Kaygusuz, "Erzurum Kitap Akademisi'ni 2021'de 10 bin öğrenciyle başlattık. 2022'de bu sayı 20 bine ulaştı. 2023'de ise ortaokul ve liselerde 30 bin 570 gönüllü öğrenciyle yürütmekteyiz. Okuma faaliyetimizde yaklaşık 700 gönüllü öğretmenimiz görev almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, okullardaki kitap okuma faaliyetlerini programlı yürütmek ve süreci takip edebilmek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı başlatırken ortaokul ve liseler için ayrı ayrı kılavuzlar hazırlattık. Ortaokullarda kılavuzda belirlenen kitapların okunup çeşitli etkinlikler yapılması, liselerde ise Türk düşünce hayatının önemli isimlerinin 5 kitabını okuyup bir metin hazırlaması şeklinde süreç devam etmektedir. Ortaokullarda yapılan etkinliklerde öğrencilerin daha çok eğlenceli etkinliklerle kitap okuma sürecine alışmalarını hedefliyoruz. Liselerde ise öğrencilere Türk edebiyatının önemli isimlerini okutup öğrencilerimizi nitelikli kitaplarla buluşturuyoruz. Okumaların sonunda kendi metinlerini yazan ve panel yapan öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmayı yürüttüğümüz 300 ortaokul ile 75 lisemize bakanlığımızın ve kamu kurumlarımızın desteğiyle kitap temin ettik. Böylece hem okul kütüphanelerimizi zenginleştirdik hem de kitap temini sorununu ortadan kaldırdık."

Akademiyle okullarda hareketlilik oluştuğunu belirten Kaygusuz, etkinliklerle öğrencilerin çok keyif aldığını anlattı.

Kaygusuz, okuma faaliyetinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Ortaokul öğrencilerimiz kitapları okuduktan sonra keyifli etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Danışman öğretmenleri nezaretinde ayraç ve maket yapma, resim çizme, dramatize etme gibi etkinlikler yapıyorlar. Rekabet duygusundan çok, grupla çalışmanın keyfini yaşıyorlar. Liselerde ise okumanın yanı sıra hem yazma hem de yazdığı metni bir topluluk önünde paylaşma yoluyla özgüven kazanıyorlar. Okullarımızda bir okuma yazma kültürü oluşturabilirsek bundan büyük bir mutluluk duyacağız."

Panel, danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgesi ve hediye verilmesiyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu medeniyetlerinin günümüze uyarlanan kokuları Avrupa pazarına çıkacak
YEREL HABERLER Anadolu medeniyetlerinin günümüze uyarlanan kokuları ...
Erzurum'da "Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları" tamamlandı
YEREL HABERLER Erzurum'da "Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini ...
Doç. Dr. Atila: 5-6 bin yıl önce parfüm üretimi yapılıyordu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Atila: 5-6 bin yıl önce parfüm üretimi ...
Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı ...
Erzurum'da, Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları'nın kortej yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da, Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da hafif ticari araç ile sağlık hizmetleri aracı çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da hafif ticari araç ile sağlık hizmetleri ...
Erzurum'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla ...
Erzurum'da "Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları" başladı
YEREL HABERLER Erzurum'da "Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini ...
Katil zanlısını olay yerinde düşürdüğü 'ödeme emri' ele verdi
YEREL HABERLER Katil zanlısını olay yerinde düşürdüğü 'ödeme emri' ...
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar ...
Erzurum'da husumetli iki aile ramazan ayında barıştırıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli iki aile ramazan ayında ...
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 ...
Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.