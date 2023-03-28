PLCR nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 128,87 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 128,87 128,87 128,87 HTS Yağlı peynir Kg 103,00 103,00 103,00 HTS Patates Kg 4,00 6,50 4,49 HMS Kuru soğan Kg 9,00 12,50 11,15 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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