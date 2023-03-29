Erzurum'dan depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine yardımlar ramazan ayında da devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından yardım seferberliği başlatan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hatay'a giderek depremzede vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerini Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teslim etti.

Antakya'da, Yakutiye Belediyesi şantiyesindeki konteyner kurulum çalışmalarını da inceleyen Uçar, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarını tebrik etti.

Yılmaz ise devlet millet el ele verip bölgenin ihtiyaçlarının günden güne çözülmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaret kapsamında Uçar, beraberindeki AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Yılmaz ile Hatay’daki depremzede aileleri ve onların çocuklarıyla iftar sofrasında buluştu.





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