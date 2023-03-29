Erzurum'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da su tesisat dükkanı işleten kişi iş yerinde ölü bulundu.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Cami Sokak’taki iş yerinde çalışan Hasan Ş'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri iş yerinde Hasan Ş'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hasan Ş'nin öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Ş’nin cesedi otopsi için Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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