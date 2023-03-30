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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu ilkbaharda beyaza büründü

AA

Doğu Anadolu ilkbaharda beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'a ilkbaharda kar yağdı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte, gece etkisini artıran kar yağışı devam ediyor.

Yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü.

Park halindeki araçların, yol ve kaldırımların karla kaplanması nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının üstünü ve iş yerlerinin önünü temizledi, bazıları ise şemsiye ile kar yağışından korunmaya çalıştı.

- Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerinde başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlardan Bünyamin Cengiz, AA muhabirine, havaların son günlerde soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktığımızda tabii çok şaşırdık. Mart sonuna yaklaştık, Sarıkamış'a kar yakışıyor inşallah bereketli olur." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bu arada karlar arasından çıkan kardelen ve çiğdemler güzel görüntüler oluşturdu.

- Tunceli

Tunceli’de de gece saatlerinde başlayan sağanak, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kara dönüştü.

Kar yağışıyla ilçelerdeki bazı kara yollarında sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Baharın gelişiyle ilçelerdeki ormanlık alanlarda açan çiçekler de karın altında kaldı.

- Ardahan

Ardahan'da dün yüksek kesimlerde başlayan kar, gece il genelinde etkili oldu.

Kar yağışı ile etraf beyaza büründü.

Vatandaşlardan Mustafa Deniz, "Burası Ardahan sonuçta. Beklenen bir kar. Kar berekettir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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