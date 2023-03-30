Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Uludağ'da 108, Palandöken'de 103, Ergan'da 89, Kartepe'de 71, Davraz'da 68, Erciyes'te 47, Ilgaz'da 41, Sarıkamış'ta 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.03.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -12 -9 Uludağ PB -8 -2 Palandöken KY -10 -7 Ergan KY -11 -8 Kartepe KY -9 -4 Davraz PB -10 -2 Erciyes HKY -11 -7 Ilgaz KY -13 -7 Sarıkamış KY -6 -2

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)





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