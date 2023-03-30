Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Uludağ'da 108, Palandöken'de 103, Ergan'da 89, Kartepe'de 71, Davraz'da 68, Erciyes'te 47, Ilgaz'da 41, Sarıkamış'ta 14 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|KY
|-12
|-9
|Uludağ
|PB
|-8
|-2
|Palandöken
|KY
|-10
|-7
|Ergan
|KY
|-11
|-8
|Kartepe
|KY
|-9
|-4
|Davraz
|PB
|-10
|-2
|Erciyes
|HKY
|-11
|-7
|Ilgaz
|KY
|-13
|-7
|Sarıkamış
|KY
|-6
|-2
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)