Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkisini artırdı

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı nedeniyle, kent beyaza bürünürken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karın yanı sıra kuvvetli tipi ve fırtına nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı vatandaşlar mart ayında yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yollarda kar küreme çalışması yürütürken, belediyeler de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

- Kars

Kars'ta da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Kars-Digor kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de kar ilçeyi beyaza bürüdü. Öğleden sonra yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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