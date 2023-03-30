Erzurum'da gaziye bir grup tarafından küfür ve hakaret edildiği iddiası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir gaziye ailesiyle gittiği lokantada bir grup tarafından küfür ve hakaret edildiği ileri sürüldü.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele gazisi eski jandarma uzman çavuş Ensar Güney'in ailesiyle iftar için dün kentteki bir lokantaya gittiğini söyledi.

Lokantada yaşanan olaydan bahseden Akgül, şöyle konuştu:

"Aynı saatte Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili aday adayı, CHP il yönetimine ve üyelerine iftar programı düzenliyor. Birazdan ifade edeceğim olayı gazimizden ve CHP'li bir abimizden duyduklarımı sizinle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gazim ve ailesi iftarını yaptıktan sonra dışarı çıkmak için masadan kalkıp yürürken salonda bulunan CHP’li birisinin ayağına takılarak yere düşmekteyken, salondakiler tarafından kaldırılıyor. Gazimizin kardeşi 'Abim terörle mücadele gazisi, müsaade edin dışarı çıkalım' diyor. Salonda bulunan grup içerisinden birileri ‘bize ne gaziliğinden, bize mi gazi oldu’ gibi laflar söylemeye başlıyor. Gazimizin ailesinin yanında düştüğü durumu, sizlerin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Daha sonra ailenin düşmesine sebep olan vatandaş, milletvekili aday adayı ve il başkanı ailemizin yanına gelerek özür diliyorlar."

Gazi Ensar Güney de İzmir’den gelen ailesini iftara götürdüğünü, yemekten sonra lokantada iftara gelen birinin ayağına takılarak düştüğünü anlattı.

Düştükten sonra kardeşinin kendisinin gazi olduğunu belirterek müsaade istediğini anlatan Güney, "O kişi özür diledi. Ondan sonra arkama döndükten sonra 20-30 kişi gazi kelimesini duyar duymaz üzerime çullandı. Kardeşim de olaya dahil olunca kendimizi savunmaya başladık. Ondan sonra küfürler ve hakaretler edildi." ifadelerini kullandı.

Güney, küfür ve hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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