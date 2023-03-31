Erzurum, Kars ve Ardahan martın son gününde karla kaplandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da mart ayının son gününde etkili olan yoğun kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattığı kentte, sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlkbahar ayında çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte gece hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçüldü.

- Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Kars'ta da iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Karla kaplanan kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ağaç ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 25 santimetreye ulaştı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kent genelinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

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