Erzurumlu hafızlar tarihi camilerde mukabele geleneğini yaşatıyor

ERZURUM (AA)- FARUK KÜÇÜK - Erzurumlu hafızlar, ramazan ayında tarihi camilerde mukabele geleneğini devam ettiriyor.

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği, Erzurum'daki Ulu Cami ve Lalapaşa Camisi başta olmak üzere diğer tarihi camilerde uzun yıllardır sürdürülüyor.

Camilerde sabah, öğle ile ikindi namazlarından önce ve sonra dört hafız tarafından ezbere okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor.

Mukabeleden yarım saat öncesinden camilerde safları dolduranlar her vakit namazda Kur'an-ı Kerim'den 1 cüz takip ediyor.

- Arife günü hatimlerin duası edilecek

Diğer vakitlerde de tarihi camilere gelenler bireysel mukabelelerini de devam ettirebiliyor. Vatandaşlar arife günü hatimlerin duasını edecek.

Yakutiye Müftüsü Selim Şahin, AA muhabirine, ramazan ayının güzelliklerinden bir tanesinin vakit namazların öncesi ve sonrası okunan mukabeleler olduğunu söyledi.

Erzurum’un Kur’an ve hatim şehri olduğu için mukabelelere ehemmiyet verildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Tarihi camiler başta olmak her camimizde en az bir vakit namazı öncesi ve sonrası bir kez mukabele okunuyor. Birçok camimizde sabah namazından öncesinden başlayıp yatsı namazı öncesine kadar mukabele okumalarımız oluyor. Burada daha çok cemaatimizin yoğunluğu ve isteği doğrultusunda her vaktin özel cemaati var. Mukabeleleri hem camilerdeki hafız hocalarımız hem de şehrimizin diğer bir zenginliği olan ve Kur’an kurslarında okuyan hafız öğrencilerimiz öğle ve ikindi mukabelelerini camilerimizde okuyor. Bu da hem cemaatimizin teveccühünü hem de beğenisini kazanıyor."

Şahin, bu yıl hatimle beraber "tefsirle mukabele" başlattıklarını belirterek, "Bütün ilçelerde en az bir camide o günkü mukabeleyi vaiz hocalarımız okunan mukabelenin tefsirini yapıyorlar. Asırlık camilerimizde hafız hocalarımız, itinalı, tertiple mukabeleyi okurlar. Cemaatimizde, hocalarımızı özenle dinlerler. Vatandaşlarımız ramazan ayında mutlaka bir hatmini Ulu Cami ya da Lalapaşa gibi tarihi camilerde tamamlamak isterler. Tarihi camilerin bir özeliği de mukabelenin ezbere okunmasıdır." diye konuştu.

- "Sabah namazından başlayıp tüm vakitlerde mukabele okunur"

Ulu Cami Başimam Hatibi Abdulkadir Düzenli ise ramazan dört hafızın camilerde mukabele okuduğunu anlattı.

Kentteki tarihi camilerde mukabelelerin ezbere okunduğunu vurgulayan Düzenli, "Mukabele geleneğimiz, 4 hafız birer hizip olarak okur. Sabah namazından başlayıp öğle ve ikindi namazların öncesi ile sonrası olmak üzere 5 mukabele ezbere okunur. Mukabelelerimize cemaatimiz büyük bir ilgi gösterir. Cemaat erkenden kalkar, abdestini alır ve cemaatin bir kısmı Kur’an-ı Kerimi takip eder, bir kısmı dinleyerek mukabeleye katılır." ifadelerini kullandı.

Mukabeleye Lalapaşa Camisi'nde katılan 65 yaşındaki Cahit Çağlayan da söyleyerek, "Ramazan ayında mukabelelere sürekli katılıyorum. Kur’an Kerimi bazen okuyorum bazen de dinliyorum. Ramazan ayında bir manevi haz yaşıyoruz." şeklinde konuştu.​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.