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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da depremzedelere iftar verildi

AA

Erzurum'da depremzedelere iftar verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesince ilçede kalan depremzedelere iftar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçede kalan depremzedeler için Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan Vali Vekili Murat Öztürk, yaklaşık 13,5 milyon insanın etkilendiği depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşı kaybettiklerini belirterek, bu nedenle ramazanı biraz buruk karşıladıklarını söyledi.

Bu felaket sonrası devlet ve milletin beraber olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Kentte 8 bin 233 depremzede misafir ediyoruz. Depremin ilk anında kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllerle deprem bölgesinde aktif yer aldık. Bölgede 7 bin 517 arama kurtarma ekibi sahada yer aldı. Şu ana kadar 791 tır insani yardım, 1369 araç ve iş makinesi, 9 bin 349 çadır, 216 konteyner ve AFAD koordinesinde 46 tır soba, 80 tır odun, 5 tır kömür, 11 tır ot ve yem, 654 canlı küçükbaş, 651 seyyar tuvalet, 5 seyyar banyo, 216 konteyner bölgeye gönderildi. "

Öztürk, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken belediyelerinin deprem bölgesinde konteyner kent kurduğunu dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi olarak depremlerden etkilenen illere her türlü desteğin seferber edildiğini belirterek, depremzedeleri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

- İlçede kalan 2 bin 200 depremzede iftarda buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise ilçede kalan 2 bin 200 depremzedeyle iftarda bir araya geldiklerini, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalıştıklarını aktardı.

Depremlerden hemen sonra belediye olarak depremzedelerin yanında olup yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Yakutiye Belediyesi olarak 183 personel, 35 iş makinesi ile bölgede olduk. 70'den fazla yardım tırı gönderdik. İlk günden beri kurduğumuz sahra çadırı ile üç öğün sıcak yemek sunduk. İçinde 120 konteyner, aşevi, kreş, çamaşırhane, sağlık kabini mescit ve çocuk oyun parkının yer aldığı Yakutiye Konteyner Mahallemizi kardeş ilçemiz olan Antakya'da tamamladık ve haftaya açılışını yapacağız. 120 ailemizi kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar orada misafir edeceğiz."

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