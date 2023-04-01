Doğu Anadolu'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini artırdı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar yağışının ardından beyaza bürünen kentlerde etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında yer yer bir metreyi bulan sarkıtlar oluşurken, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması sürdürdüğü kentte, yollardaki buzlanmalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlkbahar ayında kentte gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 127 santimetre olarak ölçüldü.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte 3 gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçları üstünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme, tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hançerli düzündeki göletler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Evlerinin önünde biriken karları temizleyen Kemal Şen, baharı beklerken kar yağışının şaşırttığını, bereketli bir yaz olmasını ümit ettiklerini söyledi.

Güneşin açmasıyla sarıçam ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

- Ağrı

Ağrı'da dün etkili olan kar yağışıyla kent beyaza büründü.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda karla mücadele ediyor.

- Ardahan

Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentte kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

- Iğdır

Iğdır'da dün gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı kentte, kırsaldaki 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışması başlattı.

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