Otizmli Betül, hobi amaçlı başladığı jimnastikte ikinci Türkiye şampiyonluğunun peşinde

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşayan otizmli 13 yaşındaki Betül Okutucu, hobi amaçlı başladığı jimnastikte ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak için çalışıyor.

Fatma ve Akif Okutucu çiftinin ilk çocuğu Betül'e 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Çocuklarının hayata tutunması ve akademik gelişimi için yıllarca çaba gösteren çift, fiziksel gelişim amacıyla Betül'ü bir süre özel spor kulübüne götürdü.

Daha sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular milli takım jimnastik antrenörü İsmail Güler ile tanışan aile, yaklaşık 5 yıl önce Betül'ü hobi ve zaman geçirme amaçlı jimnastiğe başlattı.

Bu branşta 2019 yılında Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 7. sınıf öğrencisi Betül Okutucu, antrenörü ve ailesinin desteğiyle 2024 yılında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda başarısını tekrarlamak istiyor.

Aile ve antrenör Güler'in tek hayali ise otizmli Betül'ün üniversite okuması.





- Güler: "Yeteneğinin üstüne gittik ve başarılı olduğunu gördük"

Özel sporcular milli takımı jimnastik antrenörü İsmail Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır lisanslı sporcusu Betül Okutucu ile çalıştıklarını belirterek, "Babası özel sporcularla ilgilendiğimi duyunca Betül'ü bana getirdi ve çalıştırmaya başladık. Çok yetenekli buldum ve yarışlara hazırladım." dedi.



Betül'ün üst seviyede özel sporcu olduğunu belirten Güler, 2019'dan sonra Kovid-19 salgını nedeniyle yarışlara ara verildiğini ancak antrenmanların aksamadan devam ettiğini aktardı.

Türkiye Şampiyonası'na sıkı hazırlandıklarını anlatan Güler, "Babası Betül'ü spor yapsın, zaman geçirsin, eğlensin diye getirmişti. Yeteneğinin üstüne gittik ve başarılı olduğunu gördük. Betül başardıkça aile ve antrenör olarak bizim güvenimiz de arttı. Çalışmalarımızı arttırdık ve ilerlemesini sağladık. Hedef sadece ikinci kez Türkiye şampiyonluğu değil, Betül'ü spor lisesi ve üniversiteye, geleceğe hazırlamak. Çünkü özel sporcular artık üniversite okuyabiliyor." ifadelerini kullandı.

Güler, Betül'ün atlama masasında elle açma gibi bazı hareketleri çok iyi yaptığını belirterek, şimdiye kadar özel sporcular içerisinde söz konusu hareketleri yapabilenin pek çıkmadığını dile getirdi.

Betül'ün ikinci kez Türkiye şampiyonluğu için umutlu olduklarını dile getiren Güler, "Sadece 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde değil, bizim için her çocuk her gün özeldir. Aileler bu tarz özel çocukları eve kapatmasın. Her çocuğun ayrı yeteneği vardır. Bu çocuklarımızın hayata tutunması lazım, yeter ki keşfedilsin." diye konuştu.

Baba Akif Okutucu ise akademik ve spor anlamında kızlarına verdikleri desteğin karşılığını fazlasıyla aldıklarını vurgulayarak, "Betül'ü ilk başta spora hobi amaçlı getirmiştik. İsmail Hoca jimnastikte yeteneğini gördü, Türkiye şampiyonluğuna kadar gitti. Şu an Betül 7. sınıfta. Bundan sonra spor lisesi ve üniversite hayalimiz var. Emeği geçen İsmail Hoca'mız ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.





