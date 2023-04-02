Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 123, Kartalkaya'da 110, Nemrut'ta 99, Uludağ'da 90, Ergan'da 84, Hakkari'de 57, Davraz'da 49, Zigana'da 45, Palandöken 2'de 44, Erciyes'te 33, Yıldızdağı'nda 30, Kartepe'de 26, Denizli'de 24, Ilgaz'da 17 ve Ovacık ile Sarıkamış'ta 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.04.2023 En düşük En yüksek Palandöken SY -4 4 Kartalkaya SY 1 8 Nemrut PB -7 3 Uludağ SY 4 12 Ergan SY -3 4 Hakkari PB -10 3 Davraz PB 1 7 Zigana ÇB 0 10 Palandöken 2 SY -4 5 Erciyes PB -1 9 Yıldızdağı HSY 3 13 Kartepe SY 7 14 Denizli PB 1 10 Ilgaz SY 2 11

(SY. Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB. Çok bulutlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.