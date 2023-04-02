Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 123, Kartalkaya'da 110, Nemrut'ta 99, Uludağ'da 90, Ergan'da 84, Hakkari'de 57, Davraz'da 49, Zigana'da 45, Palandöken 2'de 44, Erciyes'te 33, Yıldızdağı'nda 30, Kartepe'de 26, Denizli'de 24, Ilgaz'da 17 ve Ovacık ile Sarıkamış'ta 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|02.04.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|SY
|-4
|4
|Kartalkaya
|SY
|1
|8
|Nemrut
|PB
|-7
|3
|Uludağ
|SY
|4
|12
|Ergan
|SY
|-3
|4
|Hakkari
|PB
|-10
|3
|Davraz
|PB
|1
|7
|Zigana
|ÇB
|0
|10
|Palandöken 2
|SY
|-4
|5
|Erciyes
|PB
|-1
|9
|Yıldızdağı
|HSY
|3
|13
|Kartepe
|SY
|7
|14
|Denizli
|PB
|1
|10
|Ilgaz
|SY
|2
|11
(SY. Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB. Çok bulutlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)