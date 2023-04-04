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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup yarasını sarıyor

AA

Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup yarasını sarıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da "Lika" isimli Alaska kurduyla yaşayan hayvansever Alp Tolga Oğuz, yaklaşık 15 yıldır sahipsiz hayvanların hem karnını doyuruyor hem de yaralarını sarıyor.

Kentte inşaat malzemeleri satan bir firmanın pazarlama müdürü 45 yaşındaki Oğuz, yaklaşık 15 yıldır kasap ve marketten aldığı ekmek, tavuk eti ile kedi ve köpek mamalarını sahipsiz hayvanlara dağıtıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde geceleri de evinden çıkarak yiyecekleri hayvanların rahatça ulaşacağı sokaklara bırakan Oğuz, aynı zamanda hafif yaralı hayvanlara da yerinde müdahale ediyor.

Oğuz, sağlık durumu ciddi olanların tedavileri için ise belediyenin hayvan barınağı ya da hayvan hastanesinden destek alıyor.

İş seyahatlerinde aracına koyduğu yiyecekleri yol kenarlarına bırakıp hayvanları unutmayan Oğuz'un tek hayali ise kentte sahipsiz hayvanların rehabilite edileceği büyük bir merkez kurmak.

Hayvansever Oğuz, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır sahipsiz hayvanları kendi imkanlarıyla beslediğini, gündüzleri çalıştığı için özellikle geceleri sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Kış günleri sahipsiz hayvanların beslenmeye daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Oğuz, özellikle kışın her gece tavuk eti, mama ve ekmekle besleme çalışması yaptığını dile getirdi.

- "Gözlerime bakarak teşekkür etmeleri dünyalara bedel"

Sahipsiz kedi ve köpek gibi hayvanları kimseden destek almadan besleyip bakımlarını yaptığını ifade eden Oğuz, şöyle devam etti:

"Paylaşmanın ne demek olduğunu anlatmak ve farkındalık olsun diye bu işi yapıyorum. Elimdekini bir canlıyla paylaşma duygusunun verdiği tadı, zevki, kelimelere sığdırıp anlatamam. Onlarla müthiş diyalog içindeyim. Belki konuşamıyor, sesleri çıkmıyor ama vücut diliyle anlaşıyoruz. O canların da yemeye, içmeye sevgiye ihtiyaçları var. Karınları doyduktan sonra gözlerime bakarak teşekkür etmeleri dünyalara bedel."

Veteriner arkadaşlarıyla görüşüp tedaviyle ilgili bazı bilgiler edindiğini anlatan Oğuz, hafif yaralı hayvanlara krem sürüp, parazit ilaçları da verdiğini, büyük vakalarda ise hayvan ambulansı çağırıp onları tedavi altına aldırdığını dile getirdi.

- Alaska kurdu ile 5 yıldır aynı evi paylaşıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Barınağı ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Oğuz, şunları kaydetti:

"İyileştirdiğim hayvanlardan sahiplendirdiklerim, iyileşip tekrar sokaklarda hayatlarına devam edenler var. Sahipsiz canların bizlere ihtiyacının olduğunu unutmayalım. Belki sevmiyor, ilgilenmiyor olabiliriz ama onlara zarar vermeyelim. Alaska kurdu Lika ile 3,5 aylıkken İstanbul'da iş seyahatinde tanışmıştım ve sahiplendim. Soğuk iklim hayvanı olduğu için Erzurum'a getirdim, şimdi 5 yaşında birlikte aynı evi paylaşıyoruz."

Oğuz, "Lika"nın kayıtlı hayvan olduğunu ve belgelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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