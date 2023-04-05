Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor

AA

Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Yunanistan Yüzme Milli Takımı, kamp yapmak için üçüncü kez geldiği Erzurum'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti misafir eden kentteki olimpik havuz, yabancı birçok kulüp ve milli takımın antrenman yapmasına imkan sağlıyor.

Erzurum'un yüksek irtifasından dolayı üçüncü kez kente gelen Yunanistan Yüzme Milli Takımı, 12 sporcuyla Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Japonya'da 14-30 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan organizasyon öncesi güç depolayan Yunan yüzücüler, şampiyonada madalya kazanmayı hedefliyor.


- Gianniotis: "Yüksek irtifa kondisyonumuzu güçlü hale getiriyor"


Yunanistan Yüzme Milli Takımı Antrenörü Spiros Gianniotis, AA muhabirine, Erzurum'a kendisinin ikinci, takımın ise üçüncü kez geldiğini söyledi.

Erzurum'u yüksek irtifadan dolayı tercih ettiklerini belirten Gianniotis, "Yüksek irtifa yüzmemizi, kondisyonumuzu güçlü hale getiriyor. Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Sporcularımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Onları kürsüde görebileceğimize inanıyorum. Hedefimiz madalyalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Sporcularının yüksek irtifadan dolayı performansının arttığını anlatan Gianniotis, Erzurum'da daha önce yaptıkları kampın ardından Avrupa'da katıldıkları yarışmalarda madalya kazandıklarını aktardı.

Gianniotis, Erzurum'a gelecek yıl da gelmeyi düşündüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önce burada kamp yaptıktan sonra Avrupa'daki organizasyonlarda madalya kazandık. Burada kalmamızın etkisi bu. Bu atmosferde dağda konaklayıp dağ havası solumak, burada yüzmek bizi gerçekten çok sıkı çalıştırıyor. Buraya geldikten sonra sporcuların kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum, gelişimlerini görüyoruz. Şampiyonada madalya almak istiyoruz."

Milli sporcu Kristian Gkolomeev ise Dünya Şampiyonası'nda öncelikli olarak finalde yüzmeyi hedeflediğini belirterek, "Kendimi finalde görmeyi çok istiyorum. Takım halinde de finalde mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Finale kalacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup yarasını sarıyor
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup ...
Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı
YEREL HABERLER Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı
Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunun yiyecek telaşı kamerada
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunun yiyecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.