Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 147,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|138,61
|199,00
|147,78
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|99,00
|99,00
|99,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|149,50
|149,50
|149,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|103,00
|103,00
|103,00
|HTS
|Patates
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı