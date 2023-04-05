EDT sezonun son oyunu "Yeşilçam" ile perde kapatacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda (EDT) sezonun son oyunu olarak sahnelenecek "Yeşilçam"ın prömiyeri yapıldı.

Uğur Saatçi'nin yazdığı ve Ayşe Pınar Aras'ın yönettiği tek perdelik oyunda, dönemin aktrislerinden Lalifer'e aşık olan Arif'in kendi filmini çekmeye karar vermesi, böylelikle Lalifer'e ulaşması, filmi çekmek için gerekli para ve tecrübesi olmayan Arif'in aksiliklere rağmen filmi çekmesi anlatılıyor.

Reji yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu'nun yaptığı oyunda, dekoru Gözde Yavuz, kostümü Esra Selah, müziği Orhan Kaplan, ışığı İzzettin Biçer, dans ve hareket düzenini Meltem Yorulmaz üstleniyor.

Oyunda, Ahmet Buğrahan Yanık, Oğuzhan Vartolioğlu, Fırat Üste, Ömer Menteşe, Tufan Emre Ünal, Gözde Yıldız Muratoğlu, Yılmaz Karakuzu, Yelda Püsküllü, Elif Ayça Aksu, Mücahit Boyraz, Naim hikmet Aksu, Elif Siren, Yunus Emre Altun ve Yusuf Can Gür rol alıyor.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz, gazetecilere, sezonun sonuna geldiklerini ve seyircileri son defa gündemden uzaklaştırıp veda etmek istediklerini söyledi.

Son olarak seyircinin karşısına çıkmak için hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Seyircimizi biraz maziye yani 1960’lara götüreceğiz. 1960’lı figüran kahvehanelerinde yaşanan maceraları anlatacağız. O dönemde parası olmayıp hevesli bir şekilde film çekmeye çalışan acemi karakterimizin başına geleni, mizahi bir dille anlatacağız." dedi.

Sezon başından itibaren seyircilerin tiyatroya büyük ilgi gösterdiği anlatan Yılmaz, Devlet Tiyatrosunun yeni sahnesini yakın zamanda açacaklarını ve salon kapasitesini yüzde 50 daha artırıp seyircileri ağırlayacaklarını söyledi.

Yönetmen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Pınar Aras ise sezonun son oyununu EDT'de yöneteceğini, komik, hareketli ve renkli bir oyunun izleyicileri beklediğini ifade etti.

Oyunun dramaturgu Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Temel de oyunda Türk insanını bazen ağlatan bazen de güldüren olgu olarak kültürel kodlara işlemiş Yeşilçam’ın bir parodisini anlattıklarını belirterek, ”Yeşilçam parodisi olarak Yeşilçam emekçilerinin kamera arkasında yaşadıkları zorlukları, ne emeklerle bir filmin ortaya çıktığını anlatmaya çalıştık. Tabi bunu komik bir dille, tatlı bir dokunuşla anlatmaya çalıştık." diye konuştu.





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