EDT sezonun son oyunu "Yeşilçam" ile perde kapatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EDT sezonun son oyunu "Yeşilçam" ile perde kapatacak

AA

EDT sezonun son oyunu "Yeşilçam" ile perde kapatacak

ERZURUM (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda (EDT) sezonun son oyunu olarak sahnelenecek "Yeşilçam"ın prömiyeri yapıldı.

Uğur Saatçi'nin yazdığı ve Ayşe Pınar Aras'ın yönettiği tek perdelik oyunda, dönemin aktrislerinden Lalifer'e aşık olan Arif'in kendi filmini çekmeye karar vermesi, böylelikle Lalifer'e ulaşması, filmi çekmek için gerekli para ve tecrübesi olmayan Arif'in aksiliklere rağmen filmi çekmesi anlatılıyor.

Reji yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu'nun yaptığı oyunda, dekoru Gözde Yavuz, kostümü Esra Selah, müziği Orhan Kaplan, ışığı İzzettin Biçer, dans ve hareket düzenini Meltem Yorulmaz üstleniyor.

Oyunda, Ahmet Buğrahan Yanık, Oğuzhan Vartolioğlu, Fırat Üste, Ömer Menteşe, Tufan Emre Ünal, Gözde Yıldız Muratoğlu, Yılmaz Karakuzu, Yelda Püsküllü, Elif Ayça Aksu, Mücahit Boyraz, Naim hikmet Aksu, Elif Siren, Yunus Emre Altun ve Yusuf Can Gür rol alıyor.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz, gazetecilere, sezonun sonuna geldiklerini ve seyircileri son defa gündemden uzaklaştırıp veda etmek istediklerini söyledi.

Son olarak seyircinin karşısına çıkmak için hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz, "Seyircimizi biraz maziye yani 1960’lara götüreceğiz. 1960’lı figüran kahvehanelerinde yaşanan maceraları anlatacağız. O dönemde parası olmayıp hevesli bir şekilde film çekmeye çalışan acemi karakterimizin başına geleni, mizahi bir dille anlatacağız." dedi.

Sezon başından itibaren seyircilerin tiyatroya büyük ilgi gösterdiği anlatan Yılmaz, Devlet Tiyatrosunun yeni sahnesini yakın zamanda açacaklarını ve salon kapasitesini yüzde 50 daha artırıp seyircileri ağırlayacaklarını söyledi.

Yönetmen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Pınar Aras ise sezonun son oyununu EDT'de yöneteceğini, komik, hareketli ve renkli bir oyunun izleyicileri beklediğini ifade etti.

Oyunun dramaturgu Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Temel de oyunda Türk insanını bazen ağlatan bazen de güldüren olgu olarak kültürel kodlara işlemiş Yeşilçam’ın bir parodisini anlattıklarını belirterek, ”Yeşilçam parodisi olarak Yeşilçam emekçilerinin kamera arkasında yaşadıkları zorlukları, ne emeklerle bir filmin ortaya çıktığını anlatmaya çalıştık. Tabi bunu komik bir dille, tatlı bir dokunuşla anlatmaya çalıştık." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da çiftçilere 60 ton kaba yem bitkisi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da çiftçilere 60 ton kaba yem bitkisi tohumu ...
Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor
YEREL HABERLER Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup yarasını sarıyor
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanların 15 yıldır karnını doyurup ...
Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı
YEREL HABERLER Gardiyan katilinin 38 suç dosyası çıktı
Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunun yiyecek telaşı kamerada
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan bozayı ile 2 yavrusunun yiyecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.