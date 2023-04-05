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Erzurum Valisi Memiş, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

AA

Erzurum Valisi Memiş, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu hatırlattı.

Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan AA'nın o günkü kısıtlı imkanlarına rağmen gösterdiği başarılı çalışmalarıyla büyük direnişin sesi olduğunu vurgulayan Memiş, "Kuruluşundan bugüne kadar kadro ve teknik donanımıyla büyük ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında da daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağının ilk adresi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Memiş, AA'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında sayılı haber ajansları arasında olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını hissettirmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren ve çatışma ortamlarında dahi canlarını riske atarak, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanları, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kamuoyunu doğru, ilkeli, sağlıklı ve objektif bir şekilde aydınlatması takdire şayandır. Bugüne kadar özverili çalışmalarını takdirle izlediğimiz bu milli ajansımızın, bundan sonra da çalışmalarını daha da artırarak devam ettireceğine, bölgemizin ve ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şahsınızda tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yayın yılları temennisiyle en kalbi duygularımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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