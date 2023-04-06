Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk haber ajansı olan AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü tebrik ettiklerini bildirdi.

Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Anadolu’nun sesini İstanbul’a ve dünyaya duyuran sınırlı yayın organlarının dışında başka gazete olmadığını hatırlatan Özsoy, "Bu konuda Erzurum’da Albayrak Gazetesi, onu Mustafa Kemal’in Sivas’ta kurduğu İrade-i Milliye ve Ankara’da kurduğu Hakimiyet-i Milliye takip etti. Milli Mücadele'nin başarılarını tüm dünyaya duyurmak maksadıyla, Celal Bayar, Halide Edip ve Yunus Nadi’nin öncülüğünde 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kuruldu." ifadelerini kullandı.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşu, Kurtuluş Savaşımızın Galip Hocası Celal Bayar, 'Anadolu Ajansı’nı, Anadolu’nun ve ihtilalin sesi olarak kurmaya karar verdik. O zaman Anadolu Ajansı, ihtilalin en büyük ihtiyaçlarından birisini temin etmiştir. Hem bizi ihtilalin maksat ve gayesini Anadolu’nun görüşlerini harice aksettirmiştir hem de hariçte hakkımızda ne gibi bir muamele cereyan ediyor, onları bize bildirmek suretiyle iki başlı mühim bir vazife yapmıştır.' ifadeleriyle izah etmiştir. Kuruluşunun üzerinden 103 yıl geçen Anadolu Ajansı, bugün bünyesinde barındırdığı binlerle ifade edilen birbirinden değerli gazeteci meslektaşlarımızla doğru. tarafsız haberciliği ve dünya genelindeki yaygınlığı ile hakikaten bir dünya ajansı konumundadır. DAGC yönetimi olarak Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 103. yılını tebrik ediyor ve nice asırlara ulaşmasını diliyoruz. Ajansta merkez, il ve ilçelerde görev yapan başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, sağlık, başarı ve esenlikler dileklerimizi iletiyoruz."

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