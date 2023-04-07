Doğuştan iki bacağı olmayan Miraç, küçülen protezlerinin yenilenmesini istiyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kullandığı protez bacakları küçüldüğü için yürümekte zorlanan 16 yaşındaki liseli Miraç Öğmen, hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde babası Savaş Öğmen ile yaşayan doğuştan iki bacağı olmayan Yakutiye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öğmen, hayırseverlerin yardımıyla temin edilen protez bacakla hayata tutunuyor.

Gelişimsel nedenlerden dolayı yaklaşık 2,5 yıl önce takılan protez bacakları, küçük geldiği için artık günlük hayatta kullanmakta zorlanan Öğmen, okulda rahatça ihtiyaçlarını karşılaması için yeni proteze ihtiyaç duyuyor.

Öğmen, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için hayırseverlerden ve yetkililerden protez bacak ile bir süre önce geçirdiği kaza sonrası arızalanan 3 tekerlekli motorunun yenilenmesini istiyor.

Baba Savaş Öğmen, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce Anadolu Ajansı aracılığıyla oğlunun protez ihtiyacına yönelik yapılan haberin ardından bu taleplerinin hayırseverlerce karşılandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Miraç'ın şimdi kullandığı protezlerin artık kendisine küçük geldiğini ve bacaklarına takarken çok zorlandığını ifade eden Öğmen, "Miraç büyüdüğü için artık eski protezleri olmuyor. Okula giderken giydiğinde çok ağrısı oluyor ve zorla yürüyor." dedi.

Çocuğuna yeni protez alamadığı için üzüldüğünü belirten Öğmen, okula giderken oğlunun 5 yıldır kullandığı 3 tekerlekli motorun da arızalandığını ve tamir edilemediğini dile getirdi.

Miraç'ın eski protezleriyle okuldayken birkaç kez düştüğünü anlatan baba Öğmen, "Miraç artık büyüdüğü için birşey istemeye utanıyor, çekiniyor. Miraç'a hem anne hem babalık yaptığımdan ve onla sürekli ilgilendiğimden bir süre önce işten çıkarıldım. Allah rızası için hayırseverlerden oğluma yeni protez ve motor yardımı istiyoruz." diye konuştu.

Öğmen, Miraç'ın ihtiyaçları için çeşitli kurum ve derneklere de başvurduğunu sözlerine ekledi.





















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